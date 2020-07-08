Нью-Йорк, США, , 12:17 — REGNUM Баскетболист клуба «Бруклин Нетс» Торин Принс заразился коронавирусом. Об этом 8 июля сообщает ESPN.

Отмечается, что Принс стал третьим игроком команды, тест которого дал положительный результат. Ранее коронавирус был выявлен у защитника Спенсера Динвидди и центрового Деандре Джордана.

Ранее сообщалось, что случай заражения коронавирусом был выявлен в «Лос-Анджелес Клипперс».

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