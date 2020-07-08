Мадрид, , 11:59 — REGNUM Мадридский «Реал» вновь проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. Об этом 8 июля сообщает Daily Mail.

Отмечается, что «Реал» начал рассматривать вариант с покупкой Погба в летнее трансферное окно. Эта сделка является сейчас приоритетным вариантом для «королевского клуба».

Контракт Погба с МЮ действует до июня 2021 года. В договоре есть опция продления на один сезон, которую клуб может активировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Погба.

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