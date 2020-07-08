Голд-Кост, Австралия, , 11:54 — REGNUM Австралийский сноубордист Алекс Пуллин погиб в возрасте 32 лет. Об этом 8 июля сообщает 9news.

Сообщается, что Пуллин утонул во время подводной охоты недалеко от Голд-Коста. Спортсмена нашли на дне без сознания. Врачи пытались оказать ему первую помощь, но его не удалось спасти.

По словам представителя местной полиции, Пуллин погружался в одиночку без кислородной маски. Несмотря на то, что там были другие дайверы, с ним не было второго человека.

Пуллин был двукратным чемпионом мира в сноуборд-кроссе. Он побеждал на чемпионатах мира 2011 и 2013 годов, а также выиграл бронзовую медаль в 2017 году.