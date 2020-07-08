Москва, , 10:39 — REGNUM Московский ЦСКА предложил аргентинскому клубу"Сан-Лоренсо» €9 млн за 90% прав на форварда Адольфо Гайча. Об этом 8 июля сообщает «Чемпионат».

По информации издания, такая сумма устраивает «Сан-Лоренсо» за 80% прав на игрока. При этом в клубе готовы принять предложение, и с большой долей вероятности договорённость о переходе будет достигнута.

Ранее сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказал ЦСКА в продаже Гайча за €8 млн.

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