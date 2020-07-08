Москва, , 10:28 — REGNUM Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что рад интересу со стороны московского «Спартака». Об этом 8 июля сообщает Metaratings.

«Конечно, я рад, что к моей персоне присутствует такой интерес. Это наполняет меня позитивными эмоциями», — сказал Газизов.

При этом он не ответил, готов ли принять предложение «Спартака», поскольку сейчас полностью сконцентрирован на матче с «Ростовом».

Как сообщало ИА REGNUM, «Спартак» отправил в отставку Томаса Цорна с поста гендиректора клуба. Одним из кандидатов на его место назывался бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

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