Барселона, Испания, , 10:00 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн останется в каталонском клубе в следующем сезоне. Об этом 8 июля сообщает Sport.es.

По информации издания, руководство «Барселоны» провело переговоры с Гризманном и заверило его, что рассчитывает на него.

Ранее сообщалось, что каталонцы предложили «Интеру», «Ювентусу» и ПСЖ купить французского форварда.

Напомним, летом 2019 года Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» за €120 млн. В текущем сезоне чемпионата Испании он сыграл в 33 матчах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

Читайте также: «Барселона» готова обменять Гризманна в «Ювентус»