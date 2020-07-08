Барселона, Испания, 8 июля 2020, 10:00 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн останется в каталонском клубе в следующем сезоне. Об этом 8 июля сообщает Sport.es.
По информации издания, руководство «Барселоны» провело переговоры с Гризманном и заверило его, что рассчитывает на него.
Ранее сообщалось, что каталонцы предложили «Интеру», «Ювентусу» и ПСЖ купить французского форварда.
Напомним, летом 2019 года Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» за €120 млн. В текущем сезоне чемпионата Испании он сыграл в 33 матчах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.
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