Мюнхен, Германия, , 09:55 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски возглавил рейтинг лучших футболистов после возобновления сезона в Европе. Об этом 8 июля сообщает Bleacher Report.

Левандовски сыграл 10 матчей после возобновления сезона в чемпионате Германии и забил 12 голов.

Вторым идёт форвард «Барселоны» Лионель Месси, на счету которого три гола и семь голевых передач в семи матчах. Замыкает тройку полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, у которого четыре гола и одна передача в шести играх.

В первую десятку рейтинга также вошли Карим Бензема и Серхио Рамос («Реал»), Давид Алаба («Бавария»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Кай Хаверц («Байер»), Томас Мюллер («Бавария») и Криштиану Роналду («Ювентус»).

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