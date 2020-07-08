Барселона, Испания, , 09:26 — REGNUM Заявление бразильского клуба «Сантос» к «Барселоне» отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 8 июля сообщается на сайте каталонского клуба.

Отмечается, что «Сантос» требовал от «Барселоны» компенсацию в размере €61,3 млн за переход нападающего Неймара в 2013 году.

CAS посчитал, что контракт «Сантоса» с Неймаром был расторгнут по взаимному согласию, а «Барселона» ничего не нарушила, заплатив игроку дополнительную компенсацию.

Теперь CAS обязал «Сантос» выплатить «Барселоне» €18 тыс. для покрытия судебных издержек.

Напомним, в июле 2013 года Неймар перешёл из «Сантоса» в «Барселону» за €88,2 млн. В августе 2017 года он стал игроком французского ПСЖ, перейдя за €222 млн.

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