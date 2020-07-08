Милан, Италия, , 09:18 — REGNUM «Милан» смог забить четыре гола в ворота «Ювентуса» впервые с 1989 года. Об этом 8 июля сообщает Opta.

Отмечается, что в марте 1989 года «Милан» разгромил «Ювентус» со счётом 4:0. С тех пор миланскому клубу не удавалось так много забивать в ворота «бьянконери» за один матч.

Напомним, «Милан» одержал победу над «Ювентусом» в матче 31-го тура Серии A со счётом 4:2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» пропустил четыре гола в матче Серии A впервые с октября 2013 года.

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