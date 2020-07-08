Милан, Италия, , 09:14 — REGNUM Туринский «Ювентус» пропустил четыре гола в матче Серии A впервые за семь лет. Об этом сообщил журналист Адриано дель Монте в Twitter.

Отмечается, что в последний раз это произошло в октябре 2013 года, когда «Ювентус» проиграл «Фиорентине» со счётом 2:4.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Милан» одержал победу над «Ювентусом» в матче 31-го тура Серии A со счётом 4:2.

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