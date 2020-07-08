Милан, Италия, , 08:10 — REGNUM «Милан» одержал победу над «Ювентусом» в матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:2.

На 47-й минуте счёт открыл полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо. Спустя шесть минут форвард Криштиану Роналду упрочил преимущество туринского клуба.

Но «Милан» смог не только отыграться, но вырвать победу, забив четыре мяча. Отличились Златан Ибрагимович (62), реализовавший пенальти, Франк Кессье (66), Рафаэл Леау (67) и Анте Ребич (80).

На сегодняшний день «Милан» набрал 49 очков и находится на пятом месте в Серии А. «Ювентус» идёт на первом месте с 75 очками.

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