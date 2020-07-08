Лондон, , 07:47 — REGNUM Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Лестер Сити» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 21-й минуте матча счёт открыл нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг. На 84-й минуте форвард «Лестера» Джейми Варди восстановил равновесие.

Отметим, что Варди является лидером гонки бомбардиров АПЛ, на его счету 22 гола в сезоне. Он опережает Обамеянга на два мяча.

На сегодняшний день «Арсенал» набрал 50 очков и находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» идёт на четвёртом месте с 59 очками.

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