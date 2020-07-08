Уотфорд, Великобритания, , 07:40 — REGNUM «Уотфорд» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

На четвёртой минуте матча счёт открыл полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндия. Спустя шесть минут защитник «Уотфорда» Крэйг Доусон сравнял счёт.

Победу «Уотфорду» принёс гол нападающего Дэнни Уэлбека на 55-й минуте.

На сегодняшний день «Уотфорд» набрал 31 очко и находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» идёт на 20-м месте с 21 очком.

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