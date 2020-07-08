Лондон, , 07:34 — REGNUM Лондонский «Челси» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Челси» голы забили Оливье Жиру (6), Кристиан Пулишич (27) и Тэмми Абрахам (71). «Кристал Пэлас» ответил точными ударами Уилфрида Заха (34) и Кристиана Бентеке (72).

На сегодняшний день «Челси» набрал 60 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» идёт на 14-м месте с 42 очками.

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