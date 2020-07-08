Тула, , 07:19 — REGNUM Самарские «Крылья Советов» одержали победу над тульским «Арсеналом» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:2.

В составе «Крыльев Советов» голы забили защитник Виталий Лысцов (38), полузащитники Денис Попович (57) и Максим Глушенков (62), а также нападающий Деян Радоньич (69).

В составе «Арсенала» отличились защитник Александр Денисов (8) и форвард Евгений Луценко (79).

На сегодняшний день «Крылья Советов» занимают 15-е место в чемпионате России, на счету команды 27 очков. «Арсенал» идёт на 10-м месте с 31 очком.

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