Новосибирск, , 06:22 — REGNUM В Новосибирске пройдёт первый централизованный сбор национальной команды по сноуборду в акробатических дисциплинах перед сезоном 2020/21. Об этом сообщает Федерация сноуборда России.

В расширенном составе команда начнёт тренироваться 9 июля.

«В течение трёх месяцев спортсмены тренировались на местах под руководством личных тренеров, а сбор в Новосибирске станет нашим первым централизованным выездом в программе подготовке к новому спортивному сезону», — отметил тренер команды Антон Благовидов.

Уточняется, что тренировки пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. В них будут участвовать 23 спортсмена сборной, четыре тренера и врач команды.

Сбор продлится с 9 по 28 июля.