Афины , , 23:21 — REGNUM Главный тренер греческого АЕКа Массимо Каррера высказался касательно слухов о своем возвращении в московский «Спартак», который итальянский специалист возглавил в период с 2016 по 2018 год. Под наставничеством Карреры «красно-белые» сделали золотой дубль, завоевал чемпионство и кубок страны в 2017 году.

«Это фантазии. Сейчас я сосредоточен на предстоящих матчах. У меня есть контракт на следующий год. У меня другие проблемы, связанные с грядущими встречами АЕКа. Никто из российской команды со мной не контактировал», — приводит слова Карреры Gazzetta.gr.

АЕК занимает второе место в текущем розыгрыше чемпионата Греции, набрав 62 очка в 32 турах.