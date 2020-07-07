Валенсия, Испания, , 23:09 — REGNUM «Валенсия» взяла верх над «Вальядолидом» в рамках 35-го тура чемпионата Испании, обыграв гостей со счетом — 2:1. Матч прошел на домашнем стадионе «Валенсии» «Месталья». Встречу рассудил испанский арбитр Де Бургос Бенгоэчеа.

В составе «летучих мышей» голами отметились Макси Гомес, открывший счет на 30-й минуте встречи, и Ли Кан Ин, принесший победу «Валенсии» на 89-й минуте. Российский полузащитник «оранжевых» Денис Черышев вышел на замену под занавес матча. Единственный мяч «Вальядолида» забил Виктор Гарсия на 47-й минуте.

В активе «Валенсии» 50 очков, которые позволяют клубу разместиться на восьмой строчке чемпионата. «Вальядолид» занимает 13-е место с 39 баллами на счету.