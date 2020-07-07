Уфа, , 21:56 — REGNUM Кирилл Кольцов решил сконцентрироваться на тренерской деятельности.

Защитник Кирилл Кольцов объявил о завершении профессиональной карьеры и переходе на должность тренера молодежной команды «Салавата Юлаева».

Согласно сообщениям портала «Собкор02», Кольцов будет работать со СДЮШОР, передавая опыт молодым защитникам хоккейной школы уфимской команды.

37-летний специалист завоевал два чемпионства России в составе «Салавата Юлаева». В своем последнем сезоне Кольцов провел 9 матчей за «Автомобилист» и отдал две голевые передачи.