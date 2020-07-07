Москва, , 20:57 — REGNUM Московский «Спартак» обсуждает условия нового контракта с защитником Николаем Рассказовым.

Представители «красно-белых» готовы предложить защитнику контракт с месячным окладом в размере трёх миллионов рублей, сообщает «РБ-Спорт». Известно, что соглашение будет долгосрочным.

Ранее агент футболиста Валерий Мижигурскис выражал недовольство тем, что бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн не начинал переговоры о новом соглашении.

«Информация о том, что Томас Цорн ведет переговоры со мной о продлении контракта уже полтора года — неправда. Месяц назад об этом сказал Томас в интервью, и я могу сказать, что это не так.

Последний раз, до этого интервью Цорна, конкретику на переговорах — то есть предложение — мы слышали еще от Наиля Измайлова. Затем были разговоры о том, что надо продлить контракт, без цифр и условий.

Но не так давно, после контрольного матча с «Динамо», Колю вызвал один из руководителей клуба и сделал конкретное предложение о продлении. Сейчас идет диалог», — сообщает Мижигурскис.

В этом сезоне Рассказов принял участие в 16 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.