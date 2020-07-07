Манчестер, Великобритания, , 20:13 — REGNUM Манчестерские клубы планируют усилить линию обороны в ближайшее межсезонье.

Согласно информации портала The Independent, оба клуба положили свой глаз на лучших центральных защитников Серии А Калиту Кулибали из «Наполи» и Милана Шкриньяра из «Интера».

По данным источника, вероятность трансфера сенегальского защитника «неаполитанцев» оценивается выше, чем его коллеги по амплуа из «Интера». «Нерадзурри» готовы отдать Шкриньяра в «Ман Сити», если «горожане» в качестве компенсации отдадут Серхио Агуэро.

В текущем розыгрыше Серии А 25-летний Шкриньяр отличился двумя голевыми передачами в 26 матчах. 29-летний Кулибали не смог набрать результативные баллы, проведя 19 матчей в составе «Наполи».