Ростов-на-Дону, , 20:03 — REGNUM Состав футбольного клуба «Ростов» пополнил молодой форвард из Македонии Давид Тошевски. Соответствующая договорённость достигнута между жёлто-синими и македонской командой «Работнички». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 7 июля.

«Достигнуто соглашение о трансфере 18-летнего футболиста. Наш клуб подписал с Давидом пятилетний контракт», — уточнили в «Ростове».

Стоит отметить, что в чемпионате Македонии молодой нападающий дебютировал год назад.