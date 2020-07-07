Ростов-на-Дону, 7 июля 2020, 20:03 — REGNUM Состав футбольного клуба «Ростов» пополнил молодой форвард из Македонии Давид Тошевски. Соответствующая договорённость достигнута между жёлто-синими и македонской командой «Работнички». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 7 июля.
«Достигнуто соглашение о трансфере 18-летнего футболиста. Наш клуб подписал с Давидом пятилетний контракт», — уточнили в «Ростове».
Стоит отметить, что в чемпионате Македонии молодой нападающий дебютировал год назад.