Москва, , 18:19 — REGNUM 7 июля в рамках второго тура группового этапа онлайн-турнира Nine to Five 1 встретились команды FATE и Syman. Игра завершилась поражением болгарского коллектива со счетом 0:2.

На данный момент Syman поднялись на первую строчку с шестью баллами. FATE с 3-мя очками опустились на седьмое место.