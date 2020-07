Москва, , 18:03 — REGNUM 7 июля в рамках второго тура онлайн-турнира Nine to Five 1 встречались коллективы SG.pro и Wizards. Игра завершилась уверенной победой российской команды со счетом 2:0 на картах Mirage (16:14) и Vertigo (16:2).

Самым ценным игроком встречи по мнению пользователей портала hltv был признан 17-летний российский киберспортсмен Петр «fame» Болышев, набравший статистику 49−28.

SG.pro стала первой командой на турнире, одержавшей две победы подряд. Коллектив набрал 6 очков и занял чистое первое место. Wizards с 3-мя баллами опустились на 11-ю строчку.