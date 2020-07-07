7 июля 2020 | Время чтения 1 мин

Владимир Станулевич, , 17:03 — REGNUM Президент международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник приехал в Архангельскую область на переговоры с региональной властью о будущем спорта на Русском Севере. Борис Иванович прожил в Архангельске почти 50 лет, работал директором команды «Водник», сделав ее многократным чемпионом России и обладателем кубка мира по хоккею с мячом.

Борис Скрынник, президент Международной федерации хоккея с мячом Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Борис Скрынник: «Бенди живет, как страна, — стабильно. Российская федерация входит в международную, международная входит в МОК. В Международную федерацию входят 33 страны. Мы ничего не нарушаем, допинг спортсмены не принимают. После 2013 года, после Крыма, в наших отношениях внутри федерации ничего не изменилось. Мы все понимаем, что, если начнем ссориться, наш вид спорта «спикирует». Бенди по всем рейтингам занимает среди зимних видов спорта второе место. Больше всего увлеченных бенди в России, Финляндии, Норвегии, Швеции. Даже в Сомали играют в хоккей с мячом. Тренируются сомалийцы на шведском льду.

Говорят, что спорт становится элитным клубом. О других видах не буду говорить, но бенди всегда был массовым видом спорта. Я на пару дней приехал в Архангельск, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский провел рабочую встречу со мной и директором ГАУ «Водник» Романом Клобуковым. Александр Витальевич видит будущее областного спорта комплексным, в районах, массовым, молодежным.

Те, кто поддерживает хоккей с мячом в Архангельской области, областное правительство, делают много. Идет работа, чтобы вернуть времена «Водника-чемпиона», когда трибуны стадиона «Труд» были полны, и я желаю успеха архангелогородцам на этом пути».