Москва, , 15:40 — REGNUM Вратаря подмосковного клуба «Знамя Труда» Антона Заборовского, в которого попала молния, начали выводить из искусственной комы. Об этом 7 июля сообщил гендиректор клуба Игорь Майоров.

«Выводят из искусственной комы. Там процесс не быстрый, они прекращают вводить все препараты, и он потихоньку сам выходит», — цитирует Майорова ТАСС.

Он отметил, что Заборовского уже дышит сам, ИВЛ отключили. При этом он пока не разговаривает, но на какие-то команды реагирует.

Как сообщало ИА REGNUM, 16-летний вратарь попал в реанимацию после того, как 4 июля в него ударила молния во время тренировки. Вратарь был введён в искусственную кому.

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