Москва, , 15:30 — REGNUM Новым генеральным директором московского «Спартака» может стать бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Об этом 7 июля сообщает «Чемпионат».

По информации издания, руководство «Спартака» рассматривает кандидатуру Васильева на пост генерального директора вместо Томаса Цорна, который покинул свой пост.

Васильев с 2013 по 2019 год занимал пост вице-президента и генерального директора «Монако». За это время команда впервые за 17 лет выиграла чемпионат Франции и пять раз поднималась на подиум.

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