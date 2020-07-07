Москва, , 15:23 — REGNUM Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн покинул свой пост. Об этом 7 июля сообщается на сайте клуба.

«Совет директоров футбольного клуба «Спартак» принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас клуб рассматривает нескольких кандидатов на эту должность. В ближайшие дни будет принято решение о назначении.

Цорн работал в «Спартаке» с 2019 года. В настоящее время команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Читайте развитие сюжета: Бывший вице-президент «Монако» может стать гендиректором «Спартака»