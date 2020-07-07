Москва, , 15:16 — REGNUM Нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан возобновил тренировки. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба клуба.

«Угадайте, кто вернулся», — говорится в подписи к фотографии, на которой запечатлён Фарфан во время тренировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая у Фарфана был выявлен коронавирус. Он стал первым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ), у которого был подтверждён этот диагноз.

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