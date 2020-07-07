Мадрид, , 15:03 — REGNUM Мадридский «Реал» разработал план по переходу нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом 7 июля сообщает El Chiringuito.

Отмечается, что 21-летний Мбаппе по-прежнему остаётся главной трансферной целью «Реала», но в мадридском клубе понимают, что ПСЖ вряд ли согласится его продать.

План «Реала» заключается в том, чтобы предложить Мбаппе €100 млн в качестве подписного бонуса, если он согласится на переход летом 2022 года. Тогда истечёт срок его контракта с ПСЖ, и футболист сможет перейти в качестве свободного агента.

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