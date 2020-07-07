Лондон, , 14:29 — REGNUM Лондонский «Челси» представил фотографии нового гостевого комплекта формы, в которой команда будет играть в сезоне 2020/21. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба клуба.

«Арктический синий обеспечивает изысканный базовый цвет трикотажа, на котором присутствуют более тёмные оттенки, составляющие рисунок неровной «ёлочкой», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/CCVOtB1lQT5/

Отмечается, что «Челси» выйдет в новой форме на матч с «Кристал Пэлас», который состоится 7 июля.