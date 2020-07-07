Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Чемпион Европы по баскетболу Антон Понкрашов покинул санкт-петербургский баскетбольный клуб «Зенит». Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе клуба.

Понкрашов выступал за «Зенит» с сезона 2019/20. В Единой лиге ВТБ он сыграл в 17 матчах, набирая в среднем 5,8 очка, 1,4 подбора и 2,3 результативных передачи. В Евролиге он провёл 22 игры со средними показателями в 2,5 очка, 1,4 подбора и 1 передачей.

Понкрашов стал чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России, а также бронзовой призёром Олимпиады-2012.

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