Лондон, , 13:08 — REGNUM Рейтинговые очки у теннисистов не будут списываться до конца 2020 года. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Отмечается, что теннисисты заработают рейтинговые очки, если на оставшихся турнирах в 2020 году улучшат прошлогодние результаты. В случае неудачи они сохранят прежнее количество очков.

При этом исключением станет только Итоговый турнир АТР, очки за который будут списаны 9 ноября.

Напомним, 16 марта ATP заморозила рейтинг на время паузы в сезоне, связанной с пандемией коронавируса. Первый турнир после паузы планируется провести с 14 по 21 августа в Вашингтоне.

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