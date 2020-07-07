Сочи, Краснодарский край, , 12:41 — REGNUM Бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесён из Москвы в Сочи. Об этом 7 июля сообщает Absolute Championship Akhmat (ACA).

Отмечается, что турнир ACA 107, в рамках которого состоится бой Емельяненко и Исмаилова, пройдёт в Сочи 24 июля. При этом турнир будет проходить в присутствии зрителей.

Напомним, первоначально проведение боя было запланировано на 3 апреля в Москве. Но он был перенесён из-за пандемии коронавируса.

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