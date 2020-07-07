Москва, , 12:29 — REGNUM Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов вошёл в список десяти лучших бомбардиров клуба в чемпионатах России. Об этом 7 июля сообщается на сайте клуба.

Чалов отличился в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» (4:0). Теперь на его счету 33 гола в 91 матче за ЦСКА.

По этому показателю он опередил Ролана Гусева, у которого 33 забитых гола в 143 играх.

В текущем сезоне чемпионата России Чалов сыграл в 26 матчах, в которых забил шесть голов и отдал две голевые передачи.

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