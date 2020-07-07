Лондон, , 12:17 — REGNUM Британский боксёр Диллиан Уайт заявил, что Александр Поветкин является самым закалённым соперником из всех, с кем он проводил бои. Об этом 7 июля сообщает The Telegraph.

«Каждый мой соперник был опасен. Поветкин, вероятно, самый закаленный парень из всех, с кем я когда-либо встречался», — сказал Уайт.

По его словам, у Поветкина есть лучший послужной список, жёсткость, сила и ударная мощь.

Ранее стало известно, что поединок между Поветкиным и Уайтом состоится 22 августа в Великобритании.

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