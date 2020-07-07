Москва, , 11:57 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян вышел из карантина перед поединком с бразильцем Жозе Алду. Об этом 7 июля сообщает ТАСС.

Отмечается, что Ян сдал тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

Поединок между Яном и Алду пройдёт в ночь с 11 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Соперники определят чемпиона UFC в легчайшем весе.

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