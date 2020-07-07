Дортмунд, Германия, , 11:07 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» готова вести переговоры о продаже 20-летнего английского вингера Джейдона Санчо до 31 июля. Об этом 7 июля сообщает Sports Mole.

Отмечается, что после 31 июля «Боруссия» не собирается расставаться с футболистом.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за Санчо является «Манчестер Юнайтед», но английский клуб пока не готов заплатить требуемую сумму в размере €120 млн.

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