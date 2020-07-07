Лондон, , 10:57 — REGNUM Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в чемпионате Италии или Испании. Об этом 7 июля сообщает L'Équipe.

Отмечается, что интерес к французскому форварду проявляют туринский «Ювентус», миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до завершения сезона 2021/22.

Напомним, Ляказетт играет за «Арсенал» с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.

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