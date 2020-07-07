Махачкала, , 10:50 — REGNUM Село Кироваул в Дагестане, в котором жил Абдулманап Нурмагомедов, могут переименовать в его честь. Об этом 7 июля сообщил глава села Магомедрасул Давудов.

«Мы сейчас в трауре. Позже мы соберёмся с жителями и решим переименовать село с Кироваул на Манап», — приводит слова Давудова РБК.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, скончался 3 июля в возрасте 57 лет. Похороны прошли 4 июля в Дагестане в его родном селе Кироваул.

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