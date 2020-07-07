Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) возобновится 1 августа. Об этом 7 июля сообщается на сайте лиги.

Руководство НХЛ и профсоюз игроков опубликовали протокол, согласно которому предварительный раунд плей-офф Кубка Стэнли начнётся 1 августа.

Отмечается, что тренировочные лагеря в клубах НХЛ откроются 13 июля, а 26 июля команды поедут в города, в которых будут проходить игры плей-офф.

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