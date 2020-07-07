София, , 09:45 — REGNUM В чемпионате Болгарии 19 футболистов заразились коронавирусом из-за лабораторной ошибки. Об этом 7 июля сообщает Sportstar.

Отмечается, что защитник клуба «Царско село» Мартин Кавдански получил отрицательный результат теста на коронавирус, после чего сыграл в матче с клубом «Черно море».

Позже выяснилось, что его отрицательный результат был ошибочным. При этом в «Царско село» выявили три новых случая заражения, а в «Черно море» после матча объявили, что 16 футболистов получили положительный тест.

Лаборатория, проводившая тестирование, признала ошибку, заявив, что тест Кавдански был положительным.