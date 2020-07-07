Барселона, Испания, , 09:37 — REGNUM Аудиторская проверка прошла в испанском футбольном клубе «Барселона» в связи с действиями, связанными с мониторингом и анализом социальных сетей. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба клуба.

«Выводы аудиторского заключения говорят, что при найме клубом различных служб по мониторингу и анализу соцсетей не было выявлено никакой клеветнической кампании и никакого коррупционного поведения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу нанял стороннюю фирму, которая организовала кампанию в соцсетях по пиару Бартомеу и критике его оппонентов, включая нападающего Лионеля Месси.

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