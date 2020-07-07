Валенсия, Испания, , 08:35 — REGNUM «Леванте» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Реал Сосьедада» Александер Исак. Спустя четыре минуты полузащитник «Леванте» Хосе Луис Моралес восстановил равновесие.

На сегодняшний день «Леванте» набрал 43 очка и находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» идёт на седьмом месте с 51 очком.

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