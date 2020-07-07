Лондон, , 08:25 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу над «Эвертоном» в матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте. После удара полузащитника «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо мяч в свои ворота срезал защитник «Эвертона» Майкл Кин.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» набрал 48 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» идёт на 11-м месте с 44 очками.

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