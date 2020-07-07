Ростов-на-Дону, , 00:04 — REGNUM Футбольный матч 27-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» — «Уфа» рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

В качестве ассистентов арбитра назначены Игорь Демешко и Владислав Назаров. Резервный судья — Артём Чистяков. Ответственность за работу системы VAR возложена на Николая Волошина. Ему будут помогать Дмитрий Мосякин и Алексей Тюмин.

ИА REGNUM отмечает, что матч состоится на стадионе «Ростов Арена» 8 июля 2020 года. Стартовый свисток будет даны в 20:30 мск.

Подопечные Валерия Карпина располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице (43 очка), оппоненты — на шестой (33 очка).