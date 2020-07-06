Монако, , 22:42 — REGNUM Бывший голкипер «Спартака» Антон Митрюшкин может продолжить карьеру в «Монако».

Согласно сообщениям «Спорт-Экспресс», российский голкипер уже провел несколько тренировок с первой командой «монегасков», в которой выступает экс-хавбек ЦСКА Александр Головин.

24-летний вратарь не стал продлевать контракт со швейцарским «Сьоном», за который провел четыре сезона. «Сьон» испытывает серозные финансовые проблемы, из-за чего клуб пошел на крайние меры. Команду покинули игроки, которые отказались от понижения зарплаты при подписании новых соглашений.

Ранее «Монако» не стал заключать новые соглашения с возрастными голкиперами — Даниэлем Субашичем и Диего Бенальо. Таким образом, на данный момент роль первого номера исполняет 29-летний Бенжамин Леком. На роль запасного голкипера «монегаски» рассматривают бывшего вратаря «Спартака» Антона Митрюшкина.