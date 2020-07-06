Подольск, Московская область, , 21:51 — REGNUM «Витязь» примет участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, несмотря на финансовые трудности, вызванные на фоне экономического кризиса, разразившегося во время коронавируса.

Клуб не имеет действующего соглашения с ареной в Подольске, на которой выступал в последние годы, а также набрал немало долгов перед игроками за минувшие четыре месяца.

Согласно информации портала «Спорт-Экспресс», клуб гарантирует погасить все долги к 25 июля, однако это повлияет на бюджет команды в грядущем сезоне, который будет существенно снижен. Сообщается, что зарплаты хоккеистов и участников тренерского штаба «Витязя» будут сокращены на 20 процентов. При таком раскладе клуб сможет заявиться на сезон КХЛ 2020/2021.