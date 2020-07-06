Лондон, , 21:31 — REGNUM Экс-защитник лондонского «Челси» Джон Терри может войти в тренерский штаб «Бристоля» в качестве главного тренера команды, информирует портал Birmingham Live.

В нынешнем сезоне 39-летний специалист занимал должность ассистента главного тренера «Астон Виллы» Дина Смита.

Ранее стало известно об уходе с поста главного тренера «Бристоля» Ли Джонсона. Команда уступила четыре встречи кряду. «Бристоль» занимает 12-е место в турнирной таблице второго по силе футбольного дивизиона Англии.