Лос-Анджелес, США, , 20:52 — REGNUM Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела заявил, что не примет участие в грядущем рестарте сезона МЛС, информирует портал ESPN.

Напомним, что 8 июля будет возобновлен сезон МЛС в рамках специального турнира MLS is back, первенство полностью пройдет в Орландо. В турнире примут участие 26 команд, которые будут рассеяны по шести группам. Каждая команда сыграет три матча. Регулярный чемпионат сезона 2020 года возобновится после завершения турнира 11 августа.

Ранее стало известно о шести случаях заражения коронавирусом среди игроков «Нэшвилла».